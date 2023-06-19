Milli tenisçi İpek Öz, Fransa'da finalde kaybetti
Milli tenisçi İpek Öz, Fransa'da düzenlenen W60 Biarritz turnuvasında tek kadınlarda ikinci oldu.
Ankara
Turnuvanın yarı finalinde İspanyol Carlota Martinez Cirez'i 6-0 ve 6-4'lük setlerle 2-0 yenen İpek Öz, adını finale yazdırdı.
Finalde ev sahibi ülkeden Fiona Ferro ile karşılaşan İpek, rakibine 5-7 ve 3-6'lık setlerle 2-0 mağlup oldu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.