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Spor

Milli tenisçi İpek Öz, Fransa'da finalde kaybetti

Milli tenisçi İpek Öz, Fransa'da düzenlenen W60 Biarritz turnuvasında tek kadınlarda ikinci oldu.

Halil İbrahim Avşar  | 19.06.2023 - Güncelleme : 19.06.2023
Milli tenisçi İpek Öz, Fransa'da finalde kaybetti

Ankara

Turnuvanın yarı finalinde İspanyol Carlota Martinez Cirez'i 6-0 ve 6-4'lük setlerle 2-0 yenen İpek Öz, adını finale yazdırdı.

Finalde ev sahibi ülkeden Fiona Ferro ile karşılaşan İpek, rakibine 5-7 ve 3-6'lık setlerle 2-0 mağlup oldu.

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