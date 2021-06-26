Euro
10.46
Dolar
8.76
BIST 100
1,391.86
Altın
1,781.60
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor

Milli tenisçi Başak Eraydın'dan 18. çiftler şampiyonluğu

Milli tenisçi Başak Eraydın, Antalya'da 18. çiftler şampiyonluğunu elde etti.

Halil İbrahim Avşar   | 26.06.2021
Milli tenisçi Başak Eraydın'dan 18. çiftler şampiyonluğu

Ankara

Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, W15 Antalya Series turnuvasında Başak Eraydın ile Macar partneri Amarissa Kiara Toth, çiftler finalinde ABD'li Jessie Aney-Christina Rosca ikilisiyle karşılaştı.

Müsabakayı 4-6, 6-1 ve 10-7'lik sonuçlarla kazanan Başak-Toth çifti, şampiyon oldu.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de Kovid-19 salgınında son 24 saatte 342 kişi hayatını kaybetti
İran, Rusya'nın Sputnik V aşısını ülke içinde üretmeye başladı
Dünya genelinde 2 milyar 880 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı
VLP temelli yerli Kovid-19 aşısı Faz-2 aşamasında gönüllülere uygulanmaya başlandı
Avustralya’da bir eyalette Delta varyantı nedeniyle sokağa çıkma yasağı uygulanacak

Benzer haberler

Milli tenisçi Başak Eraydın'dan 18. çiftler şampiyonluğu

Milli tenisçi Başak Eraydın'dan 18. çiftler şampiyonluğu

6 ildeki bazı bölgeler 'kesin korunacak hassas alan' ilan edildi

Wimbledon'da ana tablo kuraları çekildi

Antalya'da sıcaktan bunalanlar sahillerde yoğunluk oluşturdu

Antalya'da sıcaktan bunalanlar sahillerde yoğunluk oluşturdu
Kaş-Kekova ile Ihlara özel çevre koruma bölgelerinin sınırları değişti

Kaş-Kekova ile Ihlara özel çevre koruma bölgelerinin sınırları değişti
Fas Kraliyet Havayolları, Kazablanka'dan Antalya'ya direkt uçuş başlatıyor

Fas Kraliyet Havayolları, Kazablanka'dan Antalya'ya direkt uçuş başlatıyor