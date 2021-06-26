Milli tenisçi Başak Eraydın'dan 18. çiftler şampiyonluğu
Milli tenisçi Başak Eraydın, Antalya'da 18. çiftler şampiyonluğunu elde etti.
Ankara
Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, W15 Antalya Series turnuvasında Başak Eraydın ile Macar partneri Amarissa Kiara Toth, çiftler finalinde ABD'li Jessie Aney-Christina Rosca ikilisiyle karşılaştı.
Müsabakayı 4-6, 6-1 ve 10-7'lik sonuçlarla kazanan Başak-Toth çifti, şampiyon oldu.
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