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Spor

Milli tenisçi Ayla Aksu, İsviçre'deki turnuvada şampiyon oldu

Ayla Aksu, TCCB Açık Kadınlar Tenis Turnuvası'nın finalinde karşılaştığı Burundili Sada Nahimana'yı 2-1 yenerek şampiyonluğa ulaştı.

Hüseyin Burak Demirer  | 01.09.2024 - Güncelleme : 01.09.2024
Milli tenisçi Ayla Aksu, İsviçre'deki turnuvada şampiyon oldu

Ankara

Dünya 324 numarası Ayla, İsviçre'nin Collonge-Bellerive kasabasında düzenlenen toplam 25 bin dolar ödüllü ITF turnuvasının finalinde, klasmanın 404. basamağındaki Nahimana ile karşılaştı.

Ayla, toprak korttaki organizasyonun final maçını 3-6, 6-1 ve 6-4'lük setlerle 2-1 kazanarak bu sezon 2'nci, kariyerindeki 13. tekler şampiyonluğunu elde etti.

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