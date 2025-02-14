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Spor

Milli sırıkla atlamacı Ersu Şaşma, Fransa'da şampiyon oldu

Milli atlet Ersu Şaşma, Meeting Lievin Atletizm Turnuvası'nda erkekler sırıkla atlama kategorisinde şampiyonluğa ulaştı.

Salih Ulaş Şahan  | 14.02.2025 - Güncelleme : 14.02.2025
Milli sırıkla atlamacı Ersu Şaşma, Fransa'da şampiyon oldu

Ankara

Fransa'nın Pas-de-Calais kentinde düzenlenen organizasyonda Ersu, finalde 5.90 metre atlayarak ilk sırada yer alırken, Amerikalı Sam Kendricks 5.85 metre ile 2'nci, Belçikalı Ben Broeders ise 5.80 metrelik atlayışıyla 3'üncü oldu.

Fenerbahçeli sporcu, daha önce yine kendisine ait 5.90 metrelik Türkiye rekorunu egale etti.

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