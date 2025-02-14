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Spor, Futbol

RAMS Başakşehir, Süper Lig'de yarın Sipay Bodrum FK'yi konuk edecek

RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında yarın Sipay Bodrum FK'yi ağırlayacak.

Metin Arslancan  | 14.02.2025 - Güncelleme : 14.02.2025
RAMS Başakşehir, Süper Lig'de yarın Sipay Bodrum FK'yi konuk edecek

İstanbul

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 16.00'da başlayacak.

Bu sezon ligde oynadığı 22 maçta 9 galibiyet, 6 beraberlik ve 7 yenilgi yaşayan turuncu-lacivertliler, 33 puanla 7. sırada yer alıyor.

Ligde son 7 maçını kazanamayan Bodrum FK ise 4 galibiyet, 5 beraberlik ve 13 yenilgiyle haftaya 17 puanla 17. sırada giriyor.

Eksikler

Başakşehir'de Bodrum FK karşılaşması öncesinde sakat ve cezalı oyuncuların çokluğu dikkati çekiyor.

Sarı kart cezalıları Olivier Kemen ve Miguel Crespo, müsabakada forma giyemeyecek.

Sakatlıkları bulunan Onur Ergün, Patryk Szysz, Christopher Operi ve Festy Ebosele de maçın kadrosunda yer alamayacak.

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