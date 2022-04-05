Dolar
14.72
Euro
16.15
Altın
1,929.69
ETH/USDT
3,513.70
BTC/USDT
46,597.00
BIST 100
2,331.10
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor

Milli satranççı Marandi ve takımı, ABD'de şampiyon oldu

Satrançta Büyük Usta (GM) unvanına sahip milli satranççı Cemil Can Ali Marandi ve ekibi, Pan-Amerika Üniversitelerarası Takım Şampiyonası'nı kazandı.

Muhammed Boztepe   | 05.04.2022
Milli satranççı Marandi ve takımı, ABD'de şampiyon oldu

Ankara

Türkiye Satranç Federasyonundan yapılan açıklamaya göre eğitim hayatına ABD St. Louis Üniversitesi'nde devam eden GM Marandi, satranç takımıyla bir başarıya daha imza attı.

Webster Üniversitesi, Texas Tech Üniversitesi ve Texas Üniversitesi ile mücadele eden St. Louis Üniversitesi, 1 galibiyet ve 2 beraberlikle şampiyon oldu.

GM Marandi, 3 maçta 2,5 puanlık performansıyla turnuvanın en değerli oyuncusu seçildi.

St. Louis Üniversitesi, bu başarısıyla dörtlü finallere (Final Four) katılmaya hak kazandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Çin'de son 24 saatte 1235, Hong Kong'da 3 bin 138 Kovid-19 vakası tespit edildi
Almanya'da Kovid-19 salgınında karantina zorunluluğu 1 Mayıs'tan itibaren kaldırılacak
ABD'de Kovid-19 salgını sonrası öğrencilerin ruh sağlığı sorunları arttı
Türkiye'de 12 bin 647 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 40 kişi hayatını kaybetti
AB'de nüfusun yarısından fazlası Kovid-19'a karşı takviye doz aşı yaptırdı

Benzer haberler

Milli satranççı Marandi ve takımı, ABD'de şampiyon oldu

Milli satranççı Marandi ve takımı, ABD'de şampiyon oldu

Dikkat eksikliğini yenmek için başladığı satrançta 47 madalya kazandı