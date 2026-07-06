Milli okçular, Dünya Kupası'nın İspanya ayağında mücadele edecek

Hüseyin Burak Demirer
06 Temmuz 2026•Güncelleme: 06 Temmuz 2026
Başkent Madrid'in 7-12 Temmuz tarihlerinde ev sahipliği yapacağı organizasyonda milli takımı, klasik ve makaralı yay kategorilerinde 16 sporcu temsil edecek.
Ay-yıldızlı sporcular, Okçuluk Dünya Kupası'nın Meksika ayağında 5 madalya (3 gümüş, 2 bronz), Çin etabında 6 madalya (2 altın, 3 gümüş, 1 bronz), Antalya ayağında ise 1 altın madalya kazandı.
Turnuvanın İspanya etabında Türkiye'yi şu sporcular temsil edecek:
Erkekler klasik yay: Mete Gazoz, Berkay Akkoyun, Harun Kırmızıtaş, Ulaş Berkim Tümer
Kadınlar klasik yay: Elif Berra Gökkır, Gizem Özkan, Dünya Yenihayat, Canse Duru Tarakçı
Erkekler makaralı yay: Emircan Haney, Batuhan Akçaoğlu, Eren Kırca, Yağız Sezgin
Kadınlar makaralı yay: Yeşim Bostan Uçar, Hazal Burun, Defne Çakmak, Emine Rabia Oğuz