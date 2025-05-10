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Spor

Milli okçular, Dünya Kupası'nda 2 madalya daha kazandı

Çin'de devam eden Okçuluk Dünya Kupası'nın 2. ayağında mücadele eden milli okçular, birer gümüş ve bronz madalya kazandı.

Halil İbrahim Avşar  | 10.05.2025 - Güncelleme : 10.05.2025
Milli okçular, Dünya Kupası'nda 2 madalya daha kazandı

Ankara

Türkiye Okçuluk Federasyonunun açıklamasına göre, Şanghay kentindeki organizasyonda Batuhan Akçaoğlu ve Hazal Burun'dan oluşan Makaralı Yay Karışık Milli Takımı, finalde Birleşik Krallık'a 156-153 yenilerek gümüş madalya aldı.

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Hazal Burun ayrıca kadınlar makaralı yay bireyselde bronz madalyanın sahibi oldu. Milli okçu, 146-146 biten karşılaşmada Tayvanlı I-Jou Huang'ı beraberlik atışı sonrası yenerek bronz madalya elde etti. Hazal, Şanghay'da üçüncü madalyasını boynuna taktı.

Organizasyonda daha önce Begüm Yuva, Emine Rabia Oğuz ve Hazal Burun'dan oluşan Makaralı Yay Kadın Milli Takımı, üçüncü olmuştu.

Türkiye böylece madalya sayısını 3'e (1 gümüş, 2 bronz) çıkardı.

Okçuluk Dünya Kupası'nın 2. ayağı yarın sona erecek.

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