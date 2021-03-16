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Spor

Milli okçular Avrupa Grand Prix'sine katılacak

Milli okçular, Hırvatistan'da düzenlenecek 2021 Avrupa Grand Prix 1. ayak yarışmalarında mücadele edecek.

Halil İbrahim Avşar   | 16.03.2021
Milli okçular Avrupa Grand Prix'sine katılacak

Ankara

Türkiye Okçuluk Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Okçuluk Milli Takımı, organizasyonun gerçekleştirileceği Hırvatistan'ın Porec kentine gitti.

Avrupa Grand Prix'sinde müsabakalar yarın başlayacak. Organizasyona katılacak milli sporcular ise şunlar:

"Mete Gazoz, Samet Ak, Ali Aydın, Ulaş Berkim Tümer, Yasemin Ecem Anagöz, Gülnaz Büşranur Coşkun, Asya Karataylı, Zeynep Köse, Evren Çağıran, Furkan Oruç, Muhammed Yetim, Yeşim Bostan, Gizem Elmaağaçlı, Ayşe Bera Süzer"

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