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Spor

Milli motosikletçiler Fransa'da piste çıkacak

Toprak Razgatlıoğlu, Can Öncü ve Bahattin Sofuoğlu, Fransa'da Superbike, Supersport ve Supersport 300 şampiyonalarında Türkiye'yi temsil edecek.

Fatih Çakmak   | 30.09.2020
Milli motosikletçiler Fransa'da piste çıkacak

Ankara

Milli motosikletçiler Toprak Razgatlıoğlu, Can Öncü ve Bahattin Sofuoğlu, Fransa'da piste çıkacak.

Türkiye Motosiklet Federasyonunun (TMF) açıklamasına göre, Dünya Superbike Şampiyonası, Dünya Supersport Şampiyonası ve Dünya Supersport 300 Şampiyonası'nın Fransa ayakları, 2-4 Ekim tarihlerinde 4 bin 411 metre uzunluğundaki Magny-Cours pistinde yapılacak.

TMF Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu'nun koordinesinde Dünya Superbike Şampiyonası'nda Türkiye'yi başarıyla temsil eden Toprak Razgatlıoğlu, dünya üçüncülüğü için mücadele edecek.

PATA Yamaha takımıyla adından söz ettiren Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, 2 Ekim Cuma günü serbest antrenmanlara, 3 Ekim Cumartesi günü sıralamaya, aynı gün TSİ 15.00'te ise Fransa ayağının ilk yarışına katılacak.

Milli sporcu, 4 Ekim Pazar günü TSİ 12.00'de SuperPole yarışına katılacak, saat 15.00'te ise hafta sonunun ikinci yarışında ter dökecek.

Razgatlıoğlu, 157 puanla pilotlar klasmanında 5. sırada bulunuyor.

Bahattin Sofuoğlu ve Can Öncü 

Dünya Supersport 300 Şampiyonası'nda ödül kürsüsüne çıkarak adından sıkça söz ettiren genç sporcu Bahattin Sofuoğlu, Fransa ayağında 2 Ekim Cuma günü serbest antrenmanlarda yer alacak.

Biblion Motoxracing Yamaha takımıyla Türkiye adına yarışan Sofuoğlu, 3 Ekim Cumartesi günü öğlen sıralama için ter döküp, aynı gün TSİ 17.30'da ilk yarışa, 4 Ekim Pazar günü saat 16.15'te ise ikinci yarışa katılacak.

Sofuoğlu, 111 puanla pilotlar klasmanında 3. sırada.

Milli sporcu Can Öncü ise Dünya Supersport Şampiyonası'nın yedinci ayak yarışları için Magny-Cours Pisti'nde mücadele verecek.

Turkish KNN Team Takımı'nın 17 yaşındaki genç sporcusu, 2 Ekim Cuma günü serbest antrenmanlarda boy gösterecek. 3 Ekim Cumartesi günü öğleden önce sıralamaya katılacak milli sporcu, aynı gün TSİ 16.15'te ilk yarışta, 4 Ekim Pazar günü ise saat 13.30'da ikinci yarışta mücadele edecek.

Can Öncü, 34 puanla pilotlar klasmanında 13. sırada yer alıyor.


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