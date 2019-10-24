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Dünya

TBMM Başkanı Şentop Fransız mevkidaşlarıyla görüştü

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Fransa Ulusal Meclis Başkanı Richard Ferrand ve Senato Başkanı Gerard Larcher ile görüştü.

Yusuf Özcan   | 24.10.2019
TBMM Başkanı Şentop Fransız mevkidaşlarıyla görüştü

Strazburg

Avrupa Parlamento Başkanları Toplantısı'na katılmak üzere Fransa'nın Strazburg kentinde bulunan Şentop, Ferrand ve ardından Larcher ile heyetler arası görüşme yaptı. 

Görüşmelerde, iki ülke arasında zaman zaman yaşanan görüş ayrılıklarının giderilmesi için diyaloğun artırılmasının öneminin vurgulandığı kaydedildi.

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