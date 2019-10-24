TBMM Başkanı Şentop Fransız mevkidaşlarıyla görüştü
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Fransa Ulusal Meclis Başkanı Richard Ferrand ve Senato Başkanı Gerard Larcher ile görüştü.
Strazburg
Avrupa Parlamento Başkanları Toplantısı'na katılmak üzere Fransa'nın Strazburg kentinde bulunan Şentop, Ferrand ve ardından Larcher ile heyetler arası görüşme yaptı.
Görüşmelerde, iki ülke arasında zaman zaman yaşanan görüş ayrılıklarının giderilmesi için diyaloğun artırılmasının öneminin vurgulandığı kaydedildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.