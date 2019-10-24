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Dünya

Iraklılar başkentteki Tahrir Meydanı’nda toplanmaya başladı

Irak’ın başkenti Bağdat’ta yüzlerce kişi, hükümeti protesto etmek amacıyla gösterilerin merkezi konumundaki Tahrir Meydanı’nda toplanmaya başladı.

Haydar Karaalp   | 24.10.2019
Iraklılar başkentteki Tahrir Meydanı’nda toplanmaya başladı

Bağdat

İşsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliği nedeniyle yarın başlaması beklenen büyük gösteriden saatler önce Iraklılar, kalabalıklar halinde Tahrir Meydanı’na gidiyor. Irak bayrakları taşıyan kalabalık, hükümet karşıtı slogan atıyor.

Sosyal medya üzerinden de vatandaşların gösteri alanına gelmesi yönünde çağrılar yapılıyor.

Sadr’ın askeri gücü devriye geziyor

Öte yandan Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr destekçileri de yarın düzenlenmesi beklenen geniş çaplı gösterilere katılacak.

Sadr, tabanının gösteriye katılmasını isterken, milis gücü Seraya es-Selam’a da protestoculara karşı şiddet kullanılması halinde sokağa inme ve güvenliği sağlama çağrısı yaptı. Bunun üzerine Bağdat’ın Sadr bölgesinde Seraya es-Selam birlikleri devriye gezmeye başladı.

Bağdat’taki Sadr Bölgesi, Mukteda Sadr yanlılarının en yoğun bulunduğu yer olarak biliniyor.

Yeşil Bölge’de üst düzey güvenlik önlemleri

Irak güvenlik güçleri, hükümet binaları ve yabancı misyon temsilciliklerinin bulunduğu Yeşil Bölge’de ise sıkı güvenlik önlemleri alıyor.

Yeşil Bölge çevresinin ilerleyen saatlerde trafiğe kapatılması da bekleniyor.

Irak İçişleri Bakanlığından bugün yapılan açıklamada, yarın düzenlenmesi beklenen gösterilerden dolayı tüm emniyet birimlerine kırmızı alarm talimatı verilmişti.

Bağdat başta olmak üzere orta ve güneydeki kentlerde, halk yarın hükümeti protesto etmek için yeniden sokağa çıkacak.

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