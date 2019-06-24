Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.62
Dolar
5.81
BIST 100
95,182.49
Altın
1,414.91
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Fransa'da tesettür mayo giyen kadınlara para cezası

Fransız polisi, Grenoble kentinde tesettür mayo yasağını protesto amacıyla havuza tesettür mayo ile giren Müslüman kadınlara 35'er avro para cezası uyguladı.

Yusuf Özcan   | 24.06.2019
Fransa'da tesettür mayo giyen kadınlara para cezası

Paris

Fransa'nın güneyindeki Grenoble kentinde tesettür mayo yasağını protesto etmek için belediyenin havuzuna tesettür mayo ile giren Müslüman kadınlara para cezası verildi.

Yerel basında çıkan haberlere göre, Grenoble'da yaklaşık 10 Müslüman kadın, kadın hakları alanında çalışmalar yürüten "Alliance Citoyenne" kuruluşunun çağrısıyla tesettür mayo yasağını protesto etmek için tesettür mayo ile belediyeye ait havuzda yüzdü.

Havuzdaki birçok kişinin tesettür mayolu kadınlara destek verdiği kaydedildi.

Havuzun görevlilerinin kadınları yasak konusunda uyardığı ve polisi çağırdığı belirtilirken, polisin tesettür mayo ile yüzen kadınların her birine 35 avro para cezası verdiği bildirildi.

Merkez sağ Cumhuriyetçiler Partisinden milletvekili Eric Ciotti, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Burkininin (tesettür mayo) kadınların ve erkeklerin eşit olduğu Fransa'da yeri yok. İslamcı aktivistlere Grenoble ve Fransa'nın her yerinde bunu yapmalarına izin vermek Cumhuriyete karşı çıkmaktır. Bunu asla kabul etmem." ifadelerini kullandı.

Aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisinden yapılan yazılı açıklamada da Müslüman kadınların tesettür mayo giyerek havuzda yüzmesinin "İslamcı bir provokasyon" olduğu savunuldu.

Fransa’da "burkini" olarak anılan tesettür mayoya ilk yasak, Cannes Belediyesi tarafından plajlarda uygulanmıştı.

Ülkenin güneyindeki bazı belediyelerin de yine bu yönde karar alması üzerine Müslüman sivil toplum örgütleri davayı Danıştaya taşımıştı.

Danıştay, 26 Ağustos 2016'da tesettür mayoya plajlarda yasak getirilemeyeceğine hükmetmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
West Point takımı dünyaya karşı
BM’nin Kaşıkçı raporu Türkiye'nin haklılığını ortaya koydu
Suudi Arabistan'ın Çin ve Rusya'yla ilişkileri taktik mi strateji mi
GÖRÜŞ - Myanmar ölüm tarlalarını ranta açma peşinde
Şehit Cumhurbaşkanı Mursi’nin katilleri kimler?

Benzer haberler

Fransa'da sarı yelekliler gösterilerin 32. haftasında yeniden sokaklarda

Fransa'da sarı yelekliler gösterilerin 32. haftasında yeniden sokaklarda

Fransa'da pole pozisyonu Hamilton'ın

Sağlık çalışanına 'saldırı girişimi' cezasız kalmadı

Formula 1'de sıradaki durak Fransa

Formula 1'de sıradaki durak Fransa
TEI, Paris Havacılık Fuarı'nda iş birliği anlaşması imzaladı

TEI, Paris Havacılık Fuarı'nda iş birliği anlaşması imzaladı
Avrupa Mursi'nin vefatına sessiz kaldı

Avrupa Mursi'nin vefatına sessiz kaldı