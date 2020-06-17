Euro
7.69
Dolar
6.85
BIST 100
110,732.00
Altın
1,715.77
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir’de Adnan Menderes Havalimanı'nda yangın uçağı tanıtım programına katılıyor Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, ASO Haziran Meclis Toplantısı'nda konuşuyor
logo
Spor

Milli kürekçiler yeniden suyla buluştu

Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle çalışmalarına 3 aydır evlerinde devam eden milli kürekçiler, yeni normalleşme süreciyle Ömerli Barajı'nda su antrenmanlarına başladı.

Halil İbrahim Avşar   | 17.06.2020
Milli kürekçiler yeniden suyla buluştu

Ankara

Milli kürekçiler, yeni normalleşme süreciyle birlikte tekrar suda antrenmanlara başladı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle karantina döneminde çalışmalarını evlerinde sürdüren milli kürekçiler, 3 ay sonra suyla buluştu.

Kürekler, Tokyo Olimpiyatları hedefi kapsamında İstanbul'daki Ömerli Barajı'nda yeniden çekilmeye başlandı.

Olimpik kadroda yer alan 7 milli sporcu, antrenmanlara katılıyor. Çalışmalarda sporculardan Onat Kazaklı, Mert Kaan Kartal, Fatih Ünsal, Besim Tolga Şahinoğlu, Selahattin Gürsoy, Bayram Sönmez ve Enes Yenipazarlı yer alıyor.

"Umduğumuzdan daha iyi durumda döndüler"

Kürek Milli Takımı Antrenörü Sonat Doğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile federasyonun aldığı önlemlere dikkat ederek antrenmanları gerçekleştirdiklerini söyledi.

"Sporcularımız umduğumuzdan daha iyi durumda döndü." diyen Doğan, salgın nedeniyle 2021'e ertelenen Tokyo Olimpiyatları'nı hedeflediklerinin altını çizdi.

Sonat Doğan, "Hedefimiz Tokyo Olimpiyatları. Bunun için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Önce kotamızı alacağız, sonra Tokyo'da ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İsrail'de Kovid-19 salgınında ikinci dalga endişesi
Belçika'da son 24 saatte 89 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi
Afrika’da Kovid-19 kaynaklı ölümler 7 bini geçti
Yeni Zelanda'da yeni Kovid-19 vakaları nedeniyle denetim görevine bir asker getirildi
Liverpool Teknik Direktörü Klopp'tan taraftara 'evde kal' çağrısı

Benzer haberler

Milli kürekçiler yeniden suyla buluştu

Milli kürekçiler yeniden suyla buluştu