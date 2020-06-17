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Georgios Printezis bir yıl daha Olympiakos'da

Yunanistan'ın Olympiakos Basketbol Takımı, 35 yaşındaki Yunan pota altı oyuncusu Georgios Printezis'in sözleşmesini uzattı.

Mutlu Demirtaştan   | 17.06.2020
Georgios Printezis bir yıl daha Olympiakos'da

İstanbul

THY Avrupa Ligi'nde mücadele eden Yunanistan'ın Olympiakos Basketbol Takımı, Georgios Printezis'in sözleşmesini uzattı.

Olympiakos Kulübü, 35 yaşındaki Yunan pota altı oyuncusu Printezis'in sözleşmesinin bir yıl uzatıldığını duyurdu.

Kariyerine 2001'de Olympiakos'ta başlayan tecrübeli basketbolcu, daha sonra İspanya'nın Malaga takımında forma giymişti.

Georgios Printezis, 2011'de döndüğü Olympiakos'ta 2012 ve 2013 yıllarında THY Avrupa Ligi şampiyonluğu yaşamıştı.

Printezis, son 10 yılın en iyi takımına seçildiği THY Avrupa Ligi'nin tüm zamanlar istatistiklerinde ise 3 bin 209 sayıyla en skorer 3. oyuncu konumunda bulunuyor.

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