Milli kick boksçulardan Yunanistan'da 4 madalya
Kick Boks Milli Takımı, Atina Challenge Turnuvası'nda 1 altın ve 3 bronz madalya kazandı.
Ankara
Türkiye Kick Boks Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Yunanistan'da düzenlenen Atina Challenge Turnuvası'nda milli sporculardan Orhan Şimşek, kick light 63 kiloda altın madalyanın sahibi oldu.
Dilara Ertaş (light contact 65 kilo), Hakan Türk (light contact 63 kilo) ve Mihriban Güneri (low kick +60 kilo) ise bronz madalya aldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.