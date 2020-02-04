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Spor

Milli kick boksçulardan Yunanistan'da 4 madalya

Kick Boks Milli Takımı, Atina Challenge Turnuvası'nda 1 altın ve 3 bronz madalya kazandı.

Halil İbrahim Avşar   | 04.02.2020
Milli kick boksçulardan Yunanistan'da 4 madalya

Ankara

Türkiye Kick Boks Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Yunanistan'da düzenlenen  Atina Challenge Turnuvası'nda milli sporculardan Orhan Şimşek, kick light 63 kiloda altın madalyanın sahibi oldu.

Dilara Ertaş (light contact 65 kilo), Hakan Türk (light contact 63 kilo) ve Mihriban Güneri (low kick +60 kilo) ise bronz madalya aldı.

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