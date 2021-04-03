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Spor

Milli halterci Şaziye Erdoğan'dan bronz madalya

Milli halterci Şaziye Erdoğan, silkmede 97 kilo kaldırarak bronz madalya kazandı.

Abdulkadir Karakaya   | 03.04.2021
Milli halterci Şaziye Erdoğan'dan bronz madalya

İstanbul

Milli halterci Şaziye Erdoğan, Avrupa Halter Şampiyonası’nda bronz madalya kazandı.

Kadınlar 49 kiloda mücadele eden Şaziye Erdoğan, Rusya’nın başkenti Moskova’da düzenlenen şampiyonanın ilk gününde podyuma çıktı.

2019 yılında dünya şampiyonluğuna ulaşan Şaziye, silkmede 97 kiloluk derecesiyle bronz madalyanın sahibi oldu.

Aynı kiloda yarışan diğer milli sporcu Nida Karasakal ise madalya elde edemedi.

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