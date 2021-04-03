Milli halterci Şaziye Erdoğan'dan bronz madalya
Milli halterci Şaziye Erdoğan, silkmede 97 kilo kaldırarak bronz madalya kazandı.
İstanbul
Milli halterci Şaziye Erdoğan, Avrupa Halter Şampiyonası’nda bronz madalya kazandı.
Kadınlar 49 kiloda mücadele eden Şaziye Erdoğan, Rusya’nın başkenti Moskova’da düzenlenen şampiyonanın ilk gününde podyuma çıktı.
2019 yılında dünya şampiyonluğuna ulaşan Şaziye, silkmede 97 kiloluk derecesiyle bronz madalyanın sahibi oldu.
Aynı kiloda yarışan diğer milli sporcu Nida Karasakal ise madalya elde edemedi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.