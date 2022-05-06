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Spor

Milli halterci Hakan Kurnaz'dan altın madalya

Yunanistan'da devam eden Dünya Gençler Halter Şampiyonası'nda erkekler 81 kiloda yarışan milli sporcu Hakan Kurnaz, 2 altın madalya kazandı.

Fatih Gazioğlu   | 06.05.2022
Milli halterci Hakan Kurnaz'dan altın madalya

Ankara

Türkiye Halter Federasyonunun açıklamasına göre, Girit adasında yapılan şampiyonada milli sporcu Hakan Kurnaz, koparmada 150 ve toplamda elde ettiği 324 kiloluk dereceleriyle 2 altın madalya elde etti.

Milli sporcu silkme müsabakasında ise 174 kiloluk derecesiyle müsabakayı tamamladı.


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