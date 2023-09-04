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Milli halterci Cansu Bektaş dünya üçüncüsü

Milli sporcu Cansu Bektaş, Suudi Arabistan'da düzenlenen Dünya Halter Şampiyonası'nın ilk gününde kadınlar 45 kiloda 3 bronz madalya kazanarak dünya üçüncüsü oldu.

Fatih Gazioğlu  | 04.09.2023 - Güncelleme : 04.09.2023
Milli halterci Cansu Bektaş dünya üçüncüsü Kaynak: Türkiye Halter Federasyonu

Ankara

Türkiye Halter Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Riyad'da gerçekleştirilen organizasyon bugün başladı.

Şampiyonada kadınlar 45 kiloda milli sporcu Cansu Bektaş, koparmada 75, silkmede 87 ve toplamda da 162 kiloyla 3 bronz madalya elde etti.

Türkiye'yi 7'si kadın 12 sporcunun temsil ettiği organizasyon, 16 Eylül'de sona erecek.

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