Milli halterci Ferdi Hardal'dan 2 altın madalya
19. Akdeniz Oyunları'nda milli halterci Ferdi Hardal, koparmada da 124 kiloluk ve silkmede 153 kiloluk kaldırışıyla altın madalya kazandı.
İstanbul
Cezayir'in Oran kentinde gerçekleştirilen oyunlarda halter branşında müsabakalar yapıldı.
Erkekler 61 kiloda podyuma çıkan Ferdi Hardal, koparmada 124 kiloluk kaldırışıyla altın madalyanın sahibi oldu.
Mısırlı Ahmed Eltamadi 120 kiloyla ikinciliği, Tunuslu Amine Bouhijbha 116 kiloyla üçüncülüğü elde etti.
19. Akdeniz Oyunları'nda milli halterci Ferdi Hardal, silkmede 153 kiloluk kaldırışıyla altın madalya kazandı.
Erkekler 61 kiloda podyuma çıkan Ferdi Hardal, silkmede 153 kiloluk kaldırışıyla altın madalyanın sahibi oldu.
Mısırlı Ahmed Eltamadi 152 kiloyla ikinciliği, Tunuslu Amine Bouhijbha 150 kiloyla üçüncülüğü elde etti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.