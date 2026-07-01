33. İstanbul Caz Festivali, dünya yıldızlarını İstanbul'da ağırlayacak

Etkinliğin açılış töreninde, caz müziğin önemli isimlerinden Senem Diyici'ye "Yaşam Boyu Başarı Ödülü" takdim edildi.

Festival Direktörü Harun İzer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, festivalin uzun yıllardır devam etmesinin hem müzisyenler hem izleyiciler hem de festival ekibi açısından önemli olduğunu söyledi.

İzer, "İstanbul Caz Festivali bu yıl 33. kez gerçekleşiyor. Bu bizim için çok güzel bir duygu. Tabii ki festivallerin böyle uzun yıllar devam etmesi, hem bu işlerin içinde olan insanlar hem seyirci hem de müzisyenler için çok büyük bir avantaj, çok büyük bir fayda." dedi.

Festival programında birbirinden önemli isimlerin yer aldığını belirten İzer, açılış konserinde caz dünyasının önemli isimlerinden Marcus Miller'ın Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda sahne aldığını kaydetti.

Harun İzer, genç dinleyicilerin ilgi gösterdiği soul funk grubu Thee Sacred Souls'un da konser vereceğini dile getirerek, grubun Aretha Franklin, Marvin Gaye ve Stevie Wonder gibi isimlerin müzikal çizgisini bugüne taşıdığını söyledi.

Led Zeppelin'in unutulmaz vokalisti Robert Plant'in de uzun yıllar sonra yeniden İstanbul'da festival sahnesinde olacağına işaret eden İzer, "Artık böyle efsanevi isimler aslında çok da sık gelmiyor. Çok önemli bir müzisyen kendisi. Dolayısıyla bu güzel konseri kimsenin kaçırmamasını tavsiye ederim." ifadelerini kullandı.

Festival kapsamında tematik etkinlikler de düzenlenecek

Konserlerin yanı sıra çeşitli tematik etkinliklerin de yapılacağına dikkati çeken İzer, "Parklarda Caz", "Caz Vapuru", "Gece Gezmesi" ve bu yıl ilk kez gerçekleştirilecek "Caz Tadında" etkinliklerinin festival programında yer aldığını söyledi.

İzer, festivalin çok büyük katkılarla gerçekleştirildiğini ifade ederek, "Önemli destekçilerimiz var. Parklarda Caz gibi ücretsiz etkinlikleri yapmak, böyle uluslararası büyük yıldızları getirmek çok kolay değil. Tabii ki uzun yıllardır Kültür ve Turizm Bakanlığı bizim festivalimizin en büyük destekçilerinden, kendilerine teşekkür etmek isteriz. Garanti BBVA da yine festivalimizin sponsoru olarak bize çok büyük katkılarda bulunuyor." dedi.

Festival programının geniş bir müzikal yelpazeye sahip olduğunu söyleyen İzer, Kuzey Amerika'dan Güney Amerika'ya, Avrupa'dan Asya'ya uzanan farklı coğrafyalardan sanatçıların festivalde yer aldığını anlattı.

Harun İzer, Pakistan kökenli Amerikalı sanatçı Arooj Aftab'ın da festivalde sahne alacağını belirterek, "ABD'li bir sanatçı aslında kendisi ama kökenleri itibarıyla Pakistanlı. Sufi müzik geleneğini caz müziği ile buluşturduğu çok ruhani güzel bir müzik tarzı var." diye konuştu.

Kadıköy'de gerçekleştirilecek "Gece Gezmesi" etkinliğinde aynı akşam farklı mekanlarda çok sayıda konser izlenebileceğini vurgulayan İzer, Türkiye'den ve yurt dışından genç müzisyenlerin sanatseverlerle buluşacağını kaydetti.

İzer, bu yıl ilki düzenlenecek "Caz Tadında" etkinliğinde müzik ile gastronominin bir araya geleceğini, katılımcıların konser dinlerken caz sanatçılarının sevdiği yemeklerden oluşan özel menüyü deneyimleme fırsatı bulacağını anlattı.

"İstanbul Caz Festivali hepimizin"

Festival programının müzikal çeşitliliğine dikkati çeken İzer, Caz Vapuru'nun da çok klasik bir etkinlik olduğunu dile getirdi. İzer, "Boğaz boyunca bir Şehir Hatları vapurunda Kabataş'tan Anadolu Kavağı'na oradan geriye gidiyoruz. Seyahat boyunca çeşitli caz grupları vapurun değişik yerlerinde çalıyorlar." ifadelerine yer verdi.

İzer, festival kapsamında İstanbul'daki parkların, konsolosluk bahçelerinin ve tarihi mekanların da kullanıldığını, şehrin farklı atmosferlerini müzikle buluşturmayı amaçladıklarını söyledi.

Tüm İstanbulluları festivale davet eden İzer, biletlerin de Passo'da satışta olduğunu bildirdi.

Festivalde 14 gün boyunca 200'e yakın sanatçı, şehrin özel mekanlarında yaklaşık 30 konserde izleyiciyle buluşacak.