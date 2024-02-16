Milli güreşçi Zeynep Yetgil, Avrupa üçüncüsü oldu
Romanya'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 53 kiloda Zeynep Yetgil, bronz madalya kazandı.
Ankara
Başkent Bükreş'te gerçekleştirilen organizasyonda kadınlarda 53 kiloda Zeynep Yetgil, 57 kiloda Elvira Kamaloğlu ve 65 kiloda Kadriye Aksoy, repesaj maçlarını kazanarak bronz madalya müsabakalarına çıkma hakkı elde etti.
Zeynep Yetgil, 53 kiloda Macaristan'dan Sztalvira Orsus'u 3-1 yenerek bronz madalya kazandı ve Avrupa üçüncüsü oldu.
Milli sporcu Elvira Kamaloğlu, 57 kilo bronz madalya maçında Ukranya'dan Solomiia Vynnyk'ye 10-6 yenildi.
Bir diğer milli sporcu Kadriye Aksoy ise bronz madalya maçında Moldova'dan Irina Ringaci'ye 10-4 mağlup oldu.
Bakan Bak, madalya kazanan milli güreşçileri kutladı
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Romanya'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Avrupa şampiyonu olan Nesrin Baş ile bronz madalya kazanan Zeynep Yetgil'i tebrik etti.
Bakan Bak, yayımladığı tebrik mesajında, milli sporcuları kutlayarak, "Romanya'nın başkenti Bükreş’te gerçekleştirilen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Avrupa şampiyonu olarak 72 kiloda altın madalya kazanan Nesrin Baş'ı tebrik ediyorum. Şampiyonada 53 kiloda bronz madalya elde eden güreşçimiz Zeynep Yetgil'i de kutluyorum. Milli güreşçilerimizin kazandığı madalyalarda emeği geçenlere teşekkür ediyor, tüm sporcularımızın başarılarının devamını diliyorum." ifadelerini kullandı.