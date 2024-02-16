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Spor, Futbol

Kasımpaşa ile VavaCars Fatih Karagümrük berabere kaldı

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasındaki Kasımpaşa-VavaCars Fatih Karagümrük maçı 1-1 sonuçlandı.

Can Öcal  | 16.02.2024 - Güncelleme : 16.02.2024
Kasımpaşa ile VavaCars Fatih Karagümrük berabere kaldı

İstanbul

İlk yarı 

4. dakikada Mendes'in çalımlarla ceza sahasına girip açtığı ortada Emre Mor, altıpas çizgisi önünde topa vurdu ancak meşin yuvarlak auta gitti.

8. dakikada Levent Mercan'ın attığı pasla ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Mendes, şutunu çekti ancak meşin yuvarlak auta çıktı.

11. dakikada Kasımpaşa öne geçti. Hajradinovic'in sağ taraftan kullandığı kornerde Da Costa, ön direkte kafa vuruşunu yaptı ve meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-0.

38. dakikada VavaCars Fatih Karagümrük beraberliği yakaladı. Sağ taraftan kullanılan taçta topla buluşan Güven Yalçın, topukla pasını Eysseric'e aktardı. Bu oyuncunun ceza yayında yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak ağları havalandırdı: 1-1.

Müsabakanın ilk yarısı 1-1 sonuçlandı.

İkinci yarı 

57. dakikada Nazım Sangare'nin sağ taraftan açtığı ortada Mendes, topa kafayla vurdu ancak kaleci Ali Emre Yanar meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

84. dakikada Fall'ın pasında topla buluşan Hajradinovic, ceza sahası dışı sağ çaprazından şut çekti. Kaleci Sirigu, bu şut sonrası meşin yuvarlağı çeldi.

Müsabaka, 1-1 sona erdi.


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