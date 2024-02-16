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Spor, Futbol

TFF Tahkim Kurulu, Beşiktaş'ın ve Feyyaz Uçar'ın para cezalarını kaldırdı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Beşiktaş Kulübü ve yönetim kurulu üyesi Feyyaz Uçar'a verilen para cezaları kaldırdı.

Mücahit Hüseyin Eroğul  | 16.02.2024 - Güncelleme : 16.02.2024
TFF Tahkim Kurulu, Beşiktaş'ın ve Feyyaz Uçar'ın para cezalarını kaldırdı

İstanbul

TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamada, hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkındaki açıklamaları nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun (PFDK) siyah-beyazlı kulüp ve Uçar'a verdiği 200'er bin liralık para cezasına itirazların incelendiği ve cezalarının kaldırılmasına oyçokluğu ile karar verildiği belirtildi.

Kurul, hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkındaki açıklamaları nedeniyle Trabzonspor Kulübüne verilen 400 bin ve bordo-mavili kulübün başkanı Ertuğrul Doğan'a verilen 600 bin liralık para cezalarını ise oybirliğiyle onadı.

Siltaş Yapı Pendiksporlu oyuncu Halil Akbunar'a verilen 2 maçlık ceza ise tek maça düşürüldü. Tahkim Kurulu, Çaykur Rizespor ile eski futbolcusu Gökhan Gönül arasındaki uyuşmazlıkta eski milli oyuncunun itirazını reddetti.

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