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Spor

Milli güreşçi Nesrin Baş, Avrupa şampiyonu oldu

Romanya'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Nesrin Baş, kadınlar 72 kiloda altın madalya kazandı.

Erkan Tiryaki  | 16.02.2024 - Güncelleme : 16.02.2024
Milli güreşçi Nesrin Baş, Avrupa şampiyonu oldu

Ankara

Başkent Bükreş'te gerçekleştirilen organizasyonda kadınlarda 72 kiloda mindere çıkan Nesrin, finalde son Avrupa şampiyonu Rumen sporcu Alexandra Nicoleta Anghel'le karşılaştı.

Baştan sona üstün bir oyun ortaya koyan 21 yaşındaki milli sporcu, rakibini 5-1 yenerek kariyerindeki ilk Avrupa şampiyonluğunu elde etti.

Kadın Güreş Milli Takımı, Avrupa ikincisi oldu

Romanya'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Kadın Milli Takımı, Avrupa ikincisi oldu.

Başkent Bükreş'te gerçekleştirilen şampiyonada kadınlar kategorisinde müsabakalar sona erdi.

Milli takım, 3 altın, 1 gümüş, 1 bronz madalyayla organizasyonu 107 puanla 2. sırada tamamladı. Ukrayna 112 puanla birinci, Azerbaycan ise 68 puanla üçüncü oldu. 2022'de Avrupa şampiyonu, 2023'te ikinci olan milli takım, 2024'te de ilk ikide yer aldı.

Türkiye'ye 68 kiloda Buse Tosun Çavuşoğlu, 72 kiloda Nesrin Baş, 76 kiloda Yasemin Adar Yiğit altın, 50 kiloda Evin Demirhan Yavuz gümüş, 53 kiloda ise Zeynep Yetgil bronz madalya kazandırdı.

Bakan Bak, madalya kazanan milli güreşçileri kutladı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Romanya'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Avrupa şampiyonu olan Nesrin Baş ile bronz madalya kazanan Zeynep Yetgil'i tebrik etti.

Bakan Bak, yayımladığı tebrik mesajında, milli sporcuları kutlayarak, "Romanya'nın başkenti Bükreş’te gerçekleştirilen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Avrupa şampiyonu olarak 72 kiloda altın madalya kazanan Nesrin Baş'ı tebrik ediyorum. Şampiyonada 53 kiloda bronz madalya elde eden güreşçimiz Zeynep Yetgil'i de kutluyorum. Milli güreşçilerimizin kazandığı madalyalarda emeği geçenlere teşekkür ediyor, tüm sporcularımızın başarılarının devamını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş Kulübü, Avrupa şampiyonu güreşçi Nesrin Baş'ı kutladı

Beşiktaş Kulübü, Romanya'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 72 kiloda altın madalya kazanan ve siyah-beyazlıların güreş takımının sporcusu olan milli güreşçi Nesrin Baş'ı kutladı.

Kulübün internet sitesinden yayımlanan tebrik mesajında, "Güreş takımımızın milli sporcusu Nesrin Baş, Romanya'nın başkenti Bükreş’te düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası’nda Romanyalı rakibi Alexandra Nicoleta Anghel’i 5-1 yenerek şampiyon oldu. Avrupa şampiyonu olarak ülkemizi ve camiamızı gururlandıran Nesrin Baş’ı tebrik eder, başarılarının devamını dileriz." denildi.

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