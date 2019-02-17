Milli eskrimcilerden Dünya Kupası'nda bronz madalya

Gençler Kılıç Dünya Kupası'nda Aylin Çakır, Deniz Selin Ünlüdağ ve Nisanur Erbil'den oluşan milli takım, bronz madalya kazandı

İSTANBUL

Eskrimde Cezayir'de gerçekleştirilen Genç Kadınlar Kılıç Dünya Kupası'nda milli takım, bronz madalyanın sahibi oldu.

Türkiye Eskrim Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre Aylin Çakır, Deniz Selin Ünlüdağ ve Nisanur Erbil'den oluşan milli takım, organizasyonun çeyrek final mücadelesinde Japonya'yı 45-44 yenerek yarı finale adını yazdırdı.

Milliler yarı finalde Fransa'ya 45-43 mağlup olarak final şansını kaçırdı. Bu karşılaşmanın ardından üçüncülük mücadelesine çıkan milliler, Belçika'yı 45-32 yenerek bronz madalya elde etti.