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Spor

Milli boksör Samet, Avrupa'dan sonra gözünü dünya şampiyonluğuna dikti:

Milli boksör Samet Gümüş, ilk kez katılacağı Dünya Şampiyonası'ndan altın madalyayla dönmeyi hedefliyor.

Bilal Kahyaoğlu   | 05.02.2023
Milli boksör Samet, Avrupa'dan sonra gözünü dünya şampiyonluğuna dikti:

Kastamonu

Samet, Dünya Şampiyonası'na Türkiye Boks Federasyonunun Kastamonu'da bulunan Kadıdağı Kamp Merkezi'nde günde çift idmanla hazırlanıyor. Kariyerinde 22 Yaş Altı Avrupa ile 6 Türkiye şampiyonluğu bulunan 21 yaşındaki milli boksör, ilk kez katılacağı Dünya Şampiyonası'nda ringe altın madalyayı kazanmak için çıkacak.

Samet Gümüş, AA muhabirine, boksa ailesinin desteğiyle başladığını söyledi. İlk Türkiye Şampiyonası'na 2015 yılında katılıp altın madalya kazandığını hatırlatan Samet, "Başlangıçta boksta tam bir amacım yoktu, spor olsun diye yapıyordum. Türkiye şampiyonu olduktan sonra fikirlerim değişti. Bu spora ülkem adına ve ailemi gururlandırmak için devam ettim." dedi.

Hırvatistan'da geçen yıl düzenlenen 22 Yaş Altı Avrupa Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazandığına işaret eden Samet, "Akdeniz Oyunları'nda üçüncü oldum. Şimdi mayıs ayında Dünya Şampiyonası var, ona hazırlanıyoruz. Ülkemiz için güzel başarılar elde edeceğimizi düşünüyoruz. Hocalarımız bizimle çok ilgileniyor. Kampımız çok güzel gidiyor." diye konuştu.

Kariyeri boyunca ilk kez Dünya Şampiyonası'na katılacak olmanın heyecanını yaşadığını dile getiren Samet, "Kendimize inanıyoruz. İnşallah Avrupa şampiyonluğu gibi bir birincilik daha kariyerime ekleyeceğim. Ülkemize altın madalya getireceğim." ifadesini kullandı.


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