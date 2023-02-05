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Afrika Uluslar Şampiyonası'nda Senegal şampiyon oldu

2022 Afrika Uluslar Şampiyonası'nda (CHAN) normal süresi ve uzatma devreleri 0-0 biten final maçında ev sahibi Cezayir'e penaltılarla 5-4 üstünlük kuran Senegal, şampiyon oldu.

Mutlu Demirtaştan   | 05.02.2023
Afrika Uluslar Şampiyonası'nda Senegal şampiyon oldu

İstanbul

Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) tarafından 7'ncisi gerçekleştirilen ve katılımcı ülkelerin kendi liglerinde yer alan oyuncularını kadroya yazabildiği turnuvanın final maçı, Nelson Mandela Stadı'nda Cezayir ile Senegal arasında oynandı.

Mücadelenin normal süresi ve uzatma devreleri golsüz sona erdi ve penaltı atışlarına geçildi. Penaltılarda rakibine 5-4 üstünlük kuran Senegal, şampiyonluğa ulaştı.

Senegal, iki takımın da ilk kez final oynadığı turnuvada ilk şampiyonluğunu elde etti.

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