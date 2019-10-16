Euro
6.51
Dolar
5.90
BIST 100
94,013.91
Altın
1,479.82
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ceylanpınar’ın karşısındaki Rasulayn’dan dumanlar yükseliyor
logo
Spor

Milli boksör Çakıroğlu'ndan asker selamı

Rusya'dan gelen başarılı milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, her zaman arkasında olduklarını belirttiği Mehmetçiğe selam gönderdi.

Zafer Arslan   | 16.10.2019
Milli boksör Çakıroğlu'ndan asker selamı Fotoğraf: Zafer Arslan/AA

İstanbul

Rusya'dan gelen başarılı milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, her zaman arkasında olduklarını belirttiği Mehmetçiğe selam gönderdi.

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda çiçeklerle karşılanan Çakıroğlu, Barış Pınarı Harekatı'nı yürüten Mehmetçiğe asker selamı ile destek verdi.

Çakıroğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, ''Biz Rusya’da olduğumuz süre zarfında hep Mehmetçiğimiz ile ilgili bilgileri almaya devam ettik. Asıl mücadelemiz ülkemiz ve bayrağımız için. Mehmetçiğimizin her zaman arkasındayız'' dedi.

Rusya'dan toplamda güzel bir sonuçla döndüklerini ifade eden Çakıroğlu şöyle devam etti:

''Dünya Şampiyonasına giderken Tokyo Olimpiyatları’ndan önce neler yapabileceğimiz test etmek istiyorduk. Bütün amacımız buydu. Asya ve Amerika kıtasını görmek istiyorduk. Çok zorlu maçlar geçirdik. Finalde çok yorgunduk. Birer ay ara ile üç turnuvaya katıldım. İlk başta Avrupa Oyunları’nda şampiyon oldum. Bir ay sonra Avrupa Şampiyonası’nda şampiyon olduk. Bir ay sonra ise Dünya Şampiyonasında final oynadım. Yarı Finaldeki rakibim altı kez dünya şampiyonu olan birisiydi. Çok yoğun bir maç dönemi geçirdik. Sonuçtan mutluyuz. Bizim için Tokyo’da da altın alacağımızın sinyalini verdi.''

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Refah ülkesi Danimarka'nın mülteci düşmanlığı
ABD müesses nizamı barış değil kaos peşinde
Tunus’ta demokrasinin üçüncü baharı
Uluslararası hukuk düzeninde meşruiyet krizi
Doğu Akdeniz'deki sondaj krizinin müsebbibi GKRY ve AB'dir

Benzer haberler

Suriyeli Türkmenlerden Barış Pınarı Harekatı'na destek

Suriyeli Türkmenlerden Barış Pınarı Harekatı'na destek

Şehitlerimizi uğurladık

Milli boksör Çakıroğlu'ndan asker selamı

Suriye Milli Ordusu’ndan yaralı teröriste insani müdahale

Suriye Milli Ordusu’ndan yaralı teröriste insani müdahale
AB liderleri Brüksel'de toplanacak

AB liderleri Brüksel'de toplanacak
UEFA'nın çifte standardı

UEFA'nın çifte standardı