Milli biniciler, Atina'da Milletler Kupası'nı kazandı
Milli biniciler, Yunanistan'da CSIO3* - W 145 cm Milletler Kupası'nı kazandı.
Ankara
Türkiye Binicilik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Hasan Şentürk, Hüsnü Dinç, Necmi Eren ve Taha Yedikardeş'ten oluşan milli takım, başkent Atina'da düzenlenen organizasyonda birinci oldu.
Organizasyonda İtalya ikinci, Romanya üçüncü, Bulgaristan dördüncü, Yunanistan ise beşinci sırayı aldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.