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Spor

Milli biniciler, Atina'da Milletler Kupası'nı kazandı

Milli biniciler, Yunanistan'da CSIO3* - W 145 cm Milletler Kupası'nı kazandı.

Sinem Er   | 11.06.2021
Milli biniciler, Atina'da Milletler Kupası'nı kazandı

Ankara

Türkiye Binicilik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Hasan Şentürk, Hüsnü Dinç, Necmi Eren ve Taha Yedikardeş'ten oluşan milli takım, başkent Atina'da düzenlenen organizasyonda birinci oldu.

Organizasyonda İtalya ikinci, Romanya üçüncü, Bulgaristan dördüncü, Yunanistan ise beşinci sırayı aldı.

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