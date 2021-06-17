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Milli binici Taha Yedikardeş Milletler Kupası'nda birinci oldu

Ercan Doğan   | 17.06.2021
Milli binici Taha Yedikardeş Milletler Kupası'nda birinci oldu Fotoğraf: Doğukan Keskinkılıç/AA

İstanbul

Bulgaristan'da gerçekleştirilen Milletler Kupası'nın ilk gününde milli binici Taha Yedikardeş, kategorisinde birinci oldu.

Türkiye Binicilik Federasyonunun internet sitesinde yer alan bilgiye göre, CSIO3-W 130 cm gold tour yarışlarında Taha Yedikardeş, Atleet adlı atıyla ilk sırada yer alırken; Özgür Özkan ise Ceasar isimli atıyla üçüncülüğü elde etti.

Aynı kategoride yarışan Hasan Şentürk de Heritage adlı atıyla beşinci sırada kaldı.

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