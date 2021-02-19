Milli binici Derin Demirsoy, İspanya'daki engel atlama yarışlarında üçüncü oldu
Milli binici Derin Demirsoy, İspanya'nın Vejer De La Frontera bölgesinde düzenlenen CSI4 Engel Atlama Yarışları'nda üçüncü oldu.
Ankara
Türkiye Binicilik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Derin Demirsoy, 150 santimetre kategorisindeki yarışta "Dadjak Ter Puttenen" isimli atıyla üçüncü sırayı aldı.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.