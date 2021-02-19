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Spor

Milli binici Derin Demirsoy, İspanya'daki engel atlama yarışlarında üçüncü oldu

Milli binici Derin Demirsoy, İspanya'nın Vejer De La Frontera bölgesinde düzenlenen CSI4 Engel Atlama Yarışları'nda üçüncü oldu.

Sinem Er   | 19.02.2021
Milli binici Derin Demirsoy, İspanya'daki engel atlama yarışlarında üçüncü oldu

Ankara

Türkiye Binicilik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Derin Demirsoy, 150 santimetre kategorisindeki yarışta "Dadjak Ter Puttenen" isimli atıyla üçüncü sırayı aldı.


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