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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Özbekistan’ın Hive kentinde düzenlenen “Türk Dünyasının Yükselen Yıldızı Olarak Gençlik: Ortak Mirasımız, Ortak Geleceğimiz” temalı konferansa katıldı.
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Spor

Milli bilardocu Güzin Müjde Karakaşlı, Avrupa üçüncüsü oldu

Milli bilardocu Güzin Müjde Karakaşlı, Danimarka'da düzenlenen 3 Bant Avrupa Şampiyonası'nda bronz madalyanın sahibi oldu.

Salih Ulaş Şahan  | 05.04.2025 - Güncelleme : 05.04.2025
Milli bilardocu Güzin Müjde Karakaşlı, Avrupa üçüncüsü oldu

Ankara

Türkiye Bilardo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, yarı finalde Hollandalı rakibi Therese Klompenhouwer'e kaybeden Güzin Müjde, turnuvayı üçüncü tamamladı.

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