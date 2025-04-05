Milli bilardocu Güzin Müjde Karakaşlı, Avrupa üçüncüsü oldu
Milli bilardocu Güzin Müjde Karakaşlı, Danimarka'da düzenlenen 3 Bant Avrupa Şampiyonası'nda bronz madalyanın sahibi oldu.
Ankara
Türkiye Bilardo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, yarı finalde Hollandalı rakibi Therese Klompenhouwer'e kaybeden Güzin Müjde, turnuvayı üçüncü tamamladı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.