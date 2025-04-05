Dolar
37.99
Euro
41.62
Altın
3,037.42
ETH/USDT
1,797.60
BTC/USDT
83,327.00
BIST 100
9,379.83
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İsveç'in başkenti Stockholm'de Filistin'e destek gösterisi düzenleniyor
logo
Spor

Kartingde 2025 sezonu Kocaeli'de açıldı

MOTUL Türkiye Karting Şampiyonası'nda 2025 sezonu, Kocaeli'de düzenlenen 1. ayak yarışlarıyla start aldı.

Şahin Oktay  | 05.04.2025 - Güncelleme : 05.04.2025
Kartingde 2025 sezonu Kocaeli'de açıldı Fotoğraf: Şahin Oktay/AA

Kocaeli

Bursa Uludağ Motorsporları Kulübü (BUMOSK) tarafından 5 ayrı kategoride 49 sporcunun katılımıyla düzenlenen sezonun ilk karting organizasyonu, TOSFED Körfez Karting Pisti'nde eleme yarışlarıyla başladı.

ICRYPEX ana sponsorluğundaki ilk ayak yarışları, bu yıl yenilenen kurallar kapsamında elemeler, yarı finaller ve finallerden oluşan bir formatta koşulacak.

Yarın yarı final ve final yarışlarıyla devam edecek organizasyon, saat 15.30'daki ödül töreniyle sona erecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Anadolu Otoyolu Bolu kesiminde tatil dönüşü yoğunluğu yaşanıyor
Meteorolojiden Ankara için gök gürültülü sağanak uyarısı
Gümüşhane-Trabzon kara yolunda heyelan meydana geldi
"Değişen Dünyanın Habercisi" Anadolu Ajansı 105. yaşında
Adalet Bakanı Tunç'tan CMK müdafi ücretlerine ilişkin paylaşım

Benzer haberler

Kartingde 2025 sezonu Kocaeli'de açıldı

Kartingde 2025 sezonu Kocaeli'de açıldı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet