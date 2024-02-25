Milli atlet Şilan Ayyıldız, ABD'deki yarışmada birinci oldu
Milli atlet Şilan Ayyıldız, ABD'deki Washington Üniversitesi'nin düzenlediği yarışmada kadınlar 3000 metrede birinci oldu.
Ankara
Türkiye Atletizm Federasyonunun açıklamasına göre Şilan, Seattle kentindeki Ken Shannon Last Chance Invite salon etkinliğine katıldı.
Şilan Ayyıldız, kadınlar 3000 metrede 8.54.19'la kariyerinin en iyi derecesini yaparak bitişe ilk sırada geldi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.