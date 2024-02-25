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Spor

Milli atlet Şilan Ayyıldız, ABD'deki yarışmada birinci oldu

Milli atlet Şilan Ayyıldız, ABD'deki Washington Üniversitesi'nin düzenlediği yarışmada kadınlar 3000 metrede birinci oldu.

Hüseyin Burak Demirer  | 25.02.2024 - Güncelleme : 25.02.2024
Milli atlet Şilan Ayyıldız, ABD'deki yarışmada birinci oldu

Ankara

Türkiye Atletizm Federasyonunun açıklamasına göre Şilan, Seattle kentindeki Ken Shannon Last Chance Invite salon etkinliğine katıldı.

Şilan Ayyıldız, kadınlar 3000 metrede 8.54.19'la kariyerinin en iyi derecesini yaparak bitişe ilk sırada geldi.

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