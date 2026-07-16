NATO Askeri Komite Başkanı Amiral Giuseppe Cavo Dragone, Ankara'da 7-8 Temmuz'da yapılan zirvenin, NATO açısından bir "kilometre taşı" olarak nitelendirebileceklerini aynı zamanda "başarılı geçtiğini" belirtti.

NATO Askeri Komite Başkanı Dragone, Ankara Zirvesi'nin "kilometre taşı" niteliğinde ve "başarılı" olduğunu söyledi NATO Askeri Komite Başkanı Amiral Giuseppe Cavo Dragone, Ankara'da 7-8 Temmuz'da yapılan zirvenin, NATO açısından bir "kilometre taşı" olarak nitelendirebileceklerini aynı zamanda "başarılı geçtiğini" belirtti.

NATO üyeleri arasında ortak tehditlere karşı müttefikliği pekiştirmek amacıyla 1951'de Paris'te kurulan ve 1966'dan beri faaliyetlerini Roma'da sürdüren NATO Savunma Kolejinin 75. kuruluş yıl dönümüne özel bir etkinlik düzenlendi.

İttifakın önemli bir eğitim kurumu olarak öne çıkan NDC'nin Roma'daki merkezinde Kolej Komutanı Danimarkalı Korgeneral Max A.L.T. Nielsen’nin ev sahipliğindeki kuruluş yıl dönümü etkinliğine NATO Askeri Komite Başkanı İtalyan Amiral Dragone, Türkiye'nin Roma Büyükelçisi Elif Çomoğlu Ülgen, Ekonomi ve Dış Politika Araştırmalar Merkezi (EDAM) Başkanı Emekli Büyükelçi Tacan İldem'in de aralarında bulunduğu çok sayıda konuk katıldı.

Etkinliğin ardından Amiral Dragone ve Korgeneral Nielsen, düzenlenen basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Amiral Dragone, Ankara Zirvesi'nin mesajı son derece net olduğunu belirterek, "Artık hedef belirleme aşamasından sonuç elde etme aşamasına geçiyoruz. Müttefikler, 2035 yılına kadar savunma harcamalarını GSYH'nin yüzde 5'ine çıkarma hedefi doğrultusunda kaydedilen önemli ilerlemeyi değerlendirdi ve bu konudaki ivme gerçektir. Bu 10 yıllık sürecin henüz ilk yılında, müttefikler ortalama yüzde 4 seviyesine ulaşmış durumda." ifadelerini kullandı.

Dragone, bu ivmenin korunması, yük paylaşımının sürdürülmesini ve Avrupa'daki müttefiklerle Kanada'nın ortak güvenlik için daha fazla sorumluluk üstlenmesi gerektiğini dile getirdi.

Ankara Zirvesi çerçevesinde yapılan savunma sanayisi forumuna da değinen Dragone, "Ankara'da düzenlenen NATO Savunma Sanayisi Forumu, hükümetlerle savunma sanayisini tam anlamıyla bir araya getirmenin ne kadar önemli olduğunu da ortaya koydu. Bu yakın işbirliği; daha fazla hız, daha büyük ölçek ve daha yüksek hedefler sağlıyor. Atlantik'in her iki yakasındaki sanayi altyapımızı güçlendirecek 50 milyar doların üzerinde yeni tedarik anlaşması açıklandı." diye konuştu.

AA muhabirinin geçen haftaki Ankara Zirvesi'nin İttifak için taşıdığı önemi ve zirve sonuçlarının, NDC'nin eğitim müfredatına yansımalarını sorması üzerine Amiral Dragone, "Evet, bunu bir kilometre taşı olarak nitelendirebiliriz, aynı zamanda başarılı bir zirveydi." dedi.

Dragone, mevcut dönemde jeopolitik ortamın ihtiyaç duyduğu NATO'nun nasıl olması gerektiğini değerlendirdiklerini belirterek, "NATO'nun etkili olması, görevini yerine getirebilmesi ve İttifakımızın 1 milyar vatandaşını savunabilmesi gerekiyor. Bizden beklenen de bu." diye konuştu.

Ankara Zirvesi'nin, bir yıl önce verilen taahhütlerin artık uygulanmaya başlandığını gösterdiğini belirten Amiral Dragone, "Bu, biz askerlerin görmek istediği bir şeydi, bir yıl önce alınan kararların somut sonuç verdiğinin teyidini aldık. Bu açıdan sonuç son derece tatmin ediciydi. Bunun kısa vadeli bir süreç olmadığını görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Bu yıl yakaladıkları ivmeyi korumaları gerektiğini dile getiren Dragone, şöyle devam etti:

"Henüz yolun başındayız. Ancak aradığımız ve beklediğimiz zihniyetin oluştuğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla evet, bu zirve bir dönüm noktasıdır. Ayrıca yakın gelecekte karşılaşabileceğimiz en acil yetenek eksikliklerini gidermeye yönelik çok sayıda karar, taahhüt ve sözleşme de imzalandı. Bütün bunlar bize önceliklerimizi doğru belirlediğimizi gösteriyor. Kısacası büyük bir başarı, güçlü taahhütler ve önemli sözleşmeler ortaya çıktı. Doğru yoldayız."

Nielsen: "(Savunma Sanayisi) Bu unsurun da bundan sonra müfredatımıza çok daha fazla entegre edilmesi gerekecek"

Korgeneral Nielsen de "Ankara Zirvesi'nin ben de gerçekten bir kilometre taşı olduğuna inanıyorum ve bunun NDC açısından da aynı şekilde değerlendirileceğini düşünüyorum. Müttefikler ve ortaklar için değer üretmeye ve güncelliğimizi korumaya devam edebilmemiz için müfredatımızı sürekli güncellememiz gerekiyor." dedi.

Nielsen, Ankara Zirvesi bağlamında yapılan savunma sanayi forumuna da dikkati çekti ve şunları kaydetti:

"Sanayi boyutunu az önce konuştuk. Bu unsurun da bundan sonra müfredatımıza çok daha fazla entegre edilmesi gerekecek. Aslında biz zaten NATO'nun, müttefiklerin ve ortak ülkelerin faaliyetlerini 360 derecelik bir yaklaşımla, bütün boyutlarıyla ele alıyoruz. Ancak bu alanların önem derecesi değiştikçe müfredatımız da buna paralel olarak değişecek. Böylece hem içinde bulunduğumuz gerçekliği yansıtabilecek hem de geleceğin liderlerini buna hazırlayabileceğiz."

Nielsen, ayrıca soru üzerine müttefiklerin koleje verdiği destek ya da katılım durumunda hiçbir değişiklik olmadığını ABD'den de diğer ülkelerinki kadar kursiyerlerinin olduğunu anlattı.

Nielsen, kolejde caydırıcılık ve savunmanın yanı sıra yük paylaşımı ve yük kaydırma konularının da işlendiği bilgisini paylaştı.