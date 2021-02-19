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Spor

Milli atlet Özlem Becerek rekorunu güncelledi

Disk atmada Türkiye 20 yaş altı rekortmeni milli atlet Özlem Becerek, kendisine ait Türkiye rekorunu 2021'deki ilk yarışta geliştirmeyi başardı. 18 yaşındaki milli atlet Becerek, 58.09 ile kendisine ait 20 yaş altı rekorunu 58.80'e yükseltti.

Fatih Gazioğlu   | 19.02.2021
Milli atlet Özlem Becerek rekorunu güncelledi

Ankara

Milli atlet Özlem Becerek, 2021 yılında çıktığı ilk yarışmada kırdığı Türkiye rekorunu güncelledi.

Türkiye Atletizm Federasyonundan (TAF) yapılan açıklamaya göre, disk atmada Türkiye 20 yaş altı rekortmeni milli atlet Özlem Becerek, kendisine ait Türkiye rekorunu 2021'deki ilk yarışta geliştirmeyi başardı.

Yaklaşık iki aydır Antalya'da kampta olan Balkan Büyükler Şampiyonu 18 yaşındaki milli atlet Özlem Becerek, 58.09 ile kendisine ait 20 yaş altı rekorunu 58.80'e yükseltme başarısı gösterdi.

Milli sporcu, böylece 2019 yılında ele geçirdiği 20 yaş altı Türkiye rekorunu dördüncü kez geliştirmiş oldu.

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