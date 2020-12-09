Euro
9.49
Dolar
7.83
BIST 100
1,353.87
Altın
1,858.84
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Borsa günün ilk yarısında rekor seviyeyi gördü

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,63 değer kazanarak 1.348,40 puana yükselirken, 1.353,46 puanla da tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

Burhan Sansarlıoğlu   | 09.12.2020
Borsa günün ilk yarısında rekor seviyeyi gördü

İstanbul

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 8,51 puan artışla 1.348,40 seviyesine çıktı. Toplam işlem hacmi 13,4 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,76 ve holding endeksi yüzde 0,88 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,36 ile ticaret, en çok gerileyen ise yüzde 0,53 ile iletişim oldu.

Güne yükselişle başlayan BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 1.353,46 puanla da tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı ile ilgili gelişmeler, küresel ölçekte ekonomiyi destekleme adımları, Brexit görüşmeleri ve ABD ile Çin arasında artan gerilimin yatırımcıların odağındaki yerini koruduğunu belirterek, bugün veri gündeminin sakin olduğunu kaydetti.

ABD Temsilciler Meclisi'nde, Türkiye'ye bazı yaptırımları da içeren Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasa Tasarısı'nın kabul edilmesine karşın sürecin devam ettiğini vurgulayan analistler, tasarının yasalaşması için önce Senato'da kabul edilmesi, ardından da Başkan Donald Trump tarafından onaylanması gerektiğini söyledi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.360 seviyesinin direnç, 1.290 puanın destek olarak öne çıkabileceğini kaydetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: Kovid-19 tedavisi görenlerin sağlık giderleri SGK tarafından karşılanıyor
Kovid-19'a yakalanan çocukların D vitamini eksik
İzmir'de tedbirler sonuç verdi Kovid-19 vaka sayılarında yüzde 25 civarında azalma oldu
Kovid-19'u yenen Dr. Yusuf Can Matrak: Koronavirüs de deprem gibi bir afet
'Allah'ın verdiği nefesin, oksijenin kıymetini anladık'

Benzer haberler

Borsa günün ilk yarısında rekor seviyeyi gördü

Borsa günün ilk yarısında rekor seviyeyi gördü

Borsa güne yükselişle başladı

Küresel piyasalar pozitif seyrediyor

Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa günü yükselişle tamamladı
Yabancı yatırımcı borsada bu yılın en güçlü alımını kasımda yaptı

Yabancı yatırımcı borsada bu yılın en güçlü alımını kasımda yaptı
Küresel borsalar yıllardır özel şirketlerin elinde gelişiyor

Küresel borsalar yıllardır özel şirketlerin elinde gelişiyor