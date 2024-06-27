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Spor

Milli atıcı Yusuf Dikeç, Paris 2024 kotası aldı

Milli atıcı Yusuf Dikeç, 10 metre havalı tabanca kategorisinde Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı elde etti.

Erkan Tiryaki  | 27.06.2024 - Güncelleme : 27.06.2024
Milli atıcı Yusuf Dikeç, Paris 2024 kotası aldı

Ankara

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesinden yapılan açıklamada, ISSF Olimpik Sıralama Listesi doğrultusunda milli sporcunun Paris 2024 kotası aldığı kaydedildi.

Bu başarıyla birlikte Türk atıcılığının Paris 2024'teki kota sayısı 7'ye yükseldi. Tarihinin en fazla katılımıyla olimpiyatta yer alacak Türk atıcılığını, Paris'te Yusuf Dikeç, İsmail Keleş, Şimal Yılmaz, Şevval İlayda Tarhan, Oğuzhan Tüzün, Rümeysa Pelin Kaya ve Sena Can temsil edecek.


Bakan Bak, olimpiyat kotası alan milli atıcı Yusuf Dikeç'i tebrik etti

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na kota alan milli atıcı Yusuf Dikeç'i kutladı.

Bakan Bak, paylaştığı kutlama mesajında şu ifadelere yer verdi:

"ISSF Olimpik Sıralama Listesi doğrultusunda 10 metre havalı tabanca kategorisinde Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na kota kazanan milli atıcımız Yusuf Dikeç'i kutluyorum. Milli sporcumuzun başarısında emeği olanlara teşekkür ediyorum. Yusuf Dikeç'e ülkemizi temsil edeceği Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda başarılar diliyorum."

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