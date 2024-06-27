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Spor, Futbol

Trabzonspor'un yeni transferlerinden taraftara mesaj

Trabzonspor'un yeni transferleri Borna Barisic ve John Lundstram, taraftarlara mesaj yolladı.

Hasan Taşcan  | 27.06.2024 - Güncelleme : 27.06.2024
Trabzonspor'un yeni transferlerinden taraftara mesaj

Trabzon

Kulübün sosyal medya hesabından yayınlanan videoda, 31 yaşındaki Hırvat savunma oyuncusu Barisic, "Merhaba, ben Borna Barisic ve burada olmaktan çok mutluyum. Yönetime, başkana, elbette hocamıza, teknik ekibe ve Trabzonspor'a gelmemde rol oynayanlara teşekkür etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Trabzonspor'a gelmeden önce Mislav Orsic ve Filip Benkovic ile konuştuğunu belirten Barisic, şunları kaydetti:

"O süreçte onlara sordum. Ayrıca daha önce bazı arkadaşlarımın eski teknik direktörler Bjelica ile konuştuğunu biliyordum. Herkes bana kulüple, şehirle, taraftarla alakalı güzel şeyler söyledi ve insanların gerçekten nasıl da bu kulüp için yaşadıklarını anlattı. Her gün burada ne kadar iyi desteklendiğimizi ve kesinlikle keyif alacağımı anlattılar. Kulüpten videolarla da tesisleri, stadyumu ve her şeyi gördükten sonra benim için buraya gelmek kolay bir karar oldu."

Lundstram: "Benim için oldukça kolay bir karardı"

İngiliz futbolcu John Lundstram ise mesajında, "Herkese merhaba. Ben John Lundstram, bana Lunny diyebilirsiniz. Burada olmaktan çok mutluyum. Arkadaşım Rıdvan Yılmaz ile konuştum. Bana Türkiye ile alakalı, ligle alakalı her şeyi anlattı. Trabzon şehriyle alakalı bildiği bazı şeyleri anlattı, hepsi çok pozitifti. Bunun üzerine eve gittim ve eşimle konuştum ve çok hızlı karar verdik." dedi.

Kendisi için kolay bir karar olduğunun altını çizen Lundstram, şöyle konuştu:

"Oldukça büyük ve rekabetçi bir lig. Benim oyun tarzıma uyduğunu düşünüyorum. Çok mutluyum. İnsanlar gerçekten çok sıcak karşıladılar. Sanırım dikkatimi çeken en önemli şey Trabzon halkıydı. Gerçekten de çok yakınlar. Kulüpteki herkes beni iyi karşıladı ve yardımcı oldu. Açıkçası dil bilmediğim için çok fazla yardıma ihtiyacım oldu. Herkes çok ama çok kibar ve nazik davrandı. Bu da benim ve ailem için çok büyük bir etken. Dolayısıyla benim açımdan en önemlisi buydu. Kulübe gelmek, tesisleri görmek, teknik direktörümüz, onun konuşma tarzı, aurasını görebiliyorum. Enerjisi gerçekten çok yüksek. Dolayısıyla başlamak için heyecanlanıyorum. Sosyal medyada birçok mesaj görüyorum. Bu nedenle sıcak karşılamanız için sizlere teşekkür ederim ve umarım bunun karşılığını verebilirim."

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