Mete Gazoz çeyrek finalde elendi
Milli okçu Mete Gazoz, Okçuluk Dünya Kupası Finalleri'nde çeyrek final müsabakasında yenildi.
Istanbul
Milli okçu Mete Gazoz, Okçuluk Dünya Kupası Finalleri'nde çeyrek final müsabakasında yenildi.
Rusya'nın başkenti Moskova'da gerçekleştirilen ve bugün sona erecek Dünya Kupası Finalleri'nde, Mete Gazoz çeyrek finalde Güney Kore'den Kim Woojin ile karşı karşıya geldi.
Rakibine 6-0 mağlup olan milli okçu, organizasyona çeyrek finalde veda etti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.