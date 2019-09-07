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Spor

Mete Gazoz çeyrek finalde elendi

Milli okçu Mete Gazoz, Okçuluk Dünya Kupası Finalleri'nde çeyrek final müsabakasında yenildi.

Süha Gür   | 07.09.2019
Mete Gazoz çeyrek finalde elendi

Istanbul

Milli okçu Mete Gazoz, Okçuluk Dünya Kupası Finalleri'nde çeyrek final müsabakasında yenildi.

Rusya'nın başkenti Moskova'da gerçekleştirilen ve bugün sona erecek Dünya Kupası Finalleri'nde, Mete Gazoz çeyrek finalde Güney Kore'den Kim Woojin ile karşı karşıya geldi.

Rakibine 6-0 mağlup olan milli okçu, organizasyona çeyrek finalde veda etti.

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