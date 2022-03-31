Dolar
14.68
Euro
16.30
Altın
1,943.34
ETH/USDT
3,358.20
BTC/USDT
46,500.00
BIST 100
2,233.30
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor

Mete Gazoz: Yılın sporcusu ödülünü bütün sporcu arkadaşlarım adına almış addediyorum

68. Gillette Milliyet Yılın Sporcusu seçilen olimpiyat şampiyonu milli okçu Mete Gazoz, ödülünü bütün sporculara addettiğini söyledi.

Fatih Çakmak, Hüseyin Doğru   | 31.03.2022
Mete Gazoz: Yılın sporcusu ödülünü bütün sporcu arkadaşlarım adına almış addediyorum

Ankara

2020 Tokyo Olimpiyatları'nda erkekler bireyselde altın madalya kazanan Mete Gazoz, 68. Gillette Milliyet Yılın Sporcusu Yarışması'nda iki dalda ödüle layık görüldü.

"Yılın Sporcusu" ve "Altınyıldız Classic Ödülü" kazanan Mete, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk okçuluğu adına anlamlı bir gecede ödüllerin takdim edildiğini söyledi.

Gecede Dünya Okçuluk Federasyonu Başkanı Uğur Erdener, Türkiye Okçuluk Federasyonu Başkanı Abdullah Topaloğlu, Milli Takımlar Teknik Direktörü Yusuf Göktuğ Ergin ve takım arkadaşı Yasemin Ecem Anagöz'ün kendisini yalnız bırakmadığını ifade eden milli sporcu, şöyle konuştu:

"Başarılarımı her zaman milletimizle paylaşıyorum. Her yarışmamda desteklerini kalben hissediyorum. Bütün spor branşlarında milli takım formasıyla birçok başarılar elde edildi. Hepsi de ödülü benden daha çok hak ediyor. Yılın sporcusu ödülünü bütün sporcu arkadaşlarım adına almış addediyorum. Başarılara bireysel değil, büyük bir ekip çalışmasıyla ulaşılabiliyor. Yine Türk spor ailesi olarak yeni başarılara birlikte yolculuk yapacağımıza inanıyorum. Yüreği bizimle atan herkese sonsuz şükranlarımı sunuyorum."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 979 bin 872'ye çıktı
Çin'de son 24 saatte 1839, Hong Kong'da 6 bin 981 Kovid-19 vakası tespit edildi
Türkiye'de 14 bin 993 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 53 kişi hayatını kaybetti
DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus: Kovid-19 bu yıl bitebilir
DSÖ, virüs patojenlerinin küresel takibi için 10 yıllık plan hazırladı

Benzer haberler

Mete Gazoz: Yılın sporcusu ödülünü bütün sporcu arkadaşlarım adına almış addediyorum

Mete Gazoz: Yılın sporcusu ödülünü bütün sporcu arkadaşlarım adına almış addediyorum