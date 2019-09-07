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Spor

2019 Kadınlar Avrupa Şampiyonasında Sırbistan finalde

2019 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nın yarı finalinde Sırbistan, İtalya'yı 3-1 yenerek finale yükseldi.

Ömer Hakan Kibar   | 07.09.2019
2019 Kadınlar Avrupa Şampiyonasında Sırbistan finalde

Ankara

2019 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nın yarı finalinde Sırbistan, İtalya'yı 3-1 yenerek finale yükseldi.

Finale yükselen Sırbistan, Ankara'da yarın saat 19.30'da, Türkiye-Polonya yarı final maçının galibiyle karşı karşıya gelecek.


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