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Spor

Mert Hakan Yandaş PFDK'ye sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş'ı Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

Süha Gür   | 15.01.2021
Mert Hakan Yandaş PFDK'ye sevk edildi

İstanbul

TFF'den yapılan açıklamada, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Kasımpaşa ile oynanan mücadelede Fenerbahçeli oyuncu Mert Hakan Yandaş'ın kural dışı hareket gerekçesiyle tedbirli olarak PFDK'ye gönderildiği belirtildi.

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