Mert Hakan Yandaş PFDK'ye sevk edildi
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş'ı Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.
İstanbul
TFF'den yapılan açıklamada, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Kasımpaşa ile oynanan mücadelede Fenerbahçeli oyuncu Mert Hakan Yandaş'ın kural dışı hareket gerekçesiyle tedbirli olarak PFDK'ye gönderildiği belirtildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.