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Spor

Mersin Uluslararası Bisiklet Turu başladı

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından 6. kez organize edilen Mersin Uluslararası Bisiklet Turu (Tour of Mersin), Anamur-Gülnar etabıyla başladı.

Serkan Avci, Murat Pancar  | 04.04.2024 - Güncelleme : 04.04.2024
Mersin Uluslararası Bisiklet Turu başladı Fotoğraf: Murat Pancar/AA

Mersin

 Uluslararası Bisiklet Birliğinin takviminde yer alan organizasyonda 30 ülkeden 171 sporcu ter döküyor.

Anamur Anemurium Antik Kenti'nde Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in startını verdiği ilk etap, Gülnar ilçesi Yanışlı Mahallesi'nde tamamlanacak.

Bisikletlilerin 518,4 kilometre yol kat edeceği organizasyonun ikinci gününde Gülnar-Mersin etabı koşulacak.

Kent merkezindeki Özgecan Aslan Barış Meydanı'nda 7 Nisan'da sona erecek turda, dereceye giren sporculara toplam 19 bin 30 avro ödül verilecek.

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