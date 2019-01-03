Manchester United'ın yükselişi sürüyor

İngiltere Premier Lig'in 21. haftasında Newcastle United'ı 2-0 mağlup eden Manchester United, üst üste 4. galibiyetini aldı.

anasayfa > spor 03.01.2019

Manchester United'ın yükselişi sürüyor

LONDRA 

Manchester United, İngiltere Premier Lig'de 21. hafta mücadelesinde deplasmanda Newcastle United'ı 2-0 yendi.

St James' Park Stadı'ndaki karşılaşmada Manchester United'ın gollerini 64. dakikada Romelu Lukaku ve 80. dakikada Marcus Rashford attı.

Sahadan 2-0 galip ayrılan Manchester ekibi, yeni teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer ile çıkışını sürdürdü.

Manchester United, 4'te 4 yaparak 38 puana yükseldi ve 6. sırada yer aldı.

Chelsea evinde puan kaybetti

Ligde gecenin diğer maçında ise Chelsea, sahasında Southampton'u ağırladı.

Stamford Bridge Stadı'nda oynanan müsabaka 0-0 berabere sonuçlandı.

Chelsea, bu sonucun ardından 44 puana yükseldi ve 4. sıradaki yerini korudu.

Muhabir: Abdulkadir Karakaya

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