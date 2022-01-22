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Spor

Maç esnasında rahatsızlanan Başantrenör Karadağ anjiyo oldu

Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi'ndeki Karşıyaka Bornova Belediyesi-Akhisar Belediyespor karşılaşması sırasında rahatsızlanan Akhisar Belediyespor Başantrenörü Cengiz Karadağ anjiyo oldu.

Ali Korkmaz   | 22.01.2022
Maç esnasında rahatsızlanan Başantrenör Karadağ anjiyo oldu

İzmir

Altındağ Atatürk Spor Kompleksi'ndeki müsabakanın ikinci periyodunda rahatsızlandıktan sonra ambulansla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Karadağ, kalp krizi teşhisiyle anjiyo edildi.

Anjiyo işleminin ardından Karadağ'ın tedavisi yoğun bakımda sürüyor.

Akhisar Belediye Basketbol Kulübü Başkanı Alper Ayan da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, anjiyo sonrası Karadağ'ın tıkanan 1 damarının açıldığını belirterek, "Tedbir amaçlı bu geceyi yoğun bakımda geçirecektir." ifadelerini kullandı.

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