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Manchester United son dakika golüyle kazandı

İngiltere Premier Lig'in 23. haftasında oynanan maçta Manchester United, sahasında West Ham United'ı 1-0 mağlup etti.

Yunus Kaymaz   | 22.01.2022
Manchester United son dakika golüyle kazandı

İstanbul

Old Trafford Stadı'ndaki mücadelenin ilk yarısı golsüz sona ererken, Manchester temsilcisine galibiyeti getiren golü 90+3. dakikada Marcus Rashford attı.

Ev sahibi ekip, bu galibiyetle puanını 38'e çıkardı. Üst üste ikinci yenilgisini alan West Ham United ise 37 puanda kaldı.

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