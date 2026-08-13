Süper Lig'de geride kalan 68 sezonda 33'ü Türk, 18'i yabancı olmak üzere toplam 51 futbolcu gol kralı ünvanını kazandı.

Ligin gol kralları Süper Lig'de geride kalan 68 sezonda 33'ü Türk, 18'i yabancı olmak üzere toplam 51 futbolcu gol kralı ünvanını kazandı.

Galatasaraylı Metin Oktay, 6 kezle gol kralı ünvanını en fazla alan futbolcu olurken, Tanju Çolak ise Galatasaray formasıyla attığı 39 golle bir sezonda en fazla skor üreten futbolcu rekorunu halen elinde bulunduruyor.

Ligin ilk gol kralı Galatasaraylı Metin Oktay, son ise geçen sezon aynı sayıda gol atan Trabzonsporlu Paul Onuachu ile İstanbul Başakşehirli Eldor Shomurodov oldu.

Metin Oktay'ın rekoru kırılamadı

Süper Lig tarihinde en fazla gol kralı olan futbolcu ünvanı, Türk futbolunun efsane isimlerinden Metin Oktay'a ait.

Aynı zamanda ligin ilk gol kralı olan "Taçsız Kral" lakaplı Metin Oktay, 1959, 1959-1960, 1960-1961, 1962-1963, 1964-1965 ve 1968-1969 sezonlarında toplam 6 kez bu ünvanı alarak, adını altın harflerle tarihe yazdırdı.

Metin Oktay'ı 5 kezle Tanju Çolak, üçer kezle de Cemil Turan, Aykut Kocaman ve FETÖ firarisi Hakan Şükür takip ediyor.

En çok kral Galatasaray'dan

Ligin en çok gol atan toplam 51 futbolcusu 20 ayrı takımdan çıktı.

Galatasaray, 19 kezle en çok bu ünvana sahip futbolcuyu kadrosunda bulunduran takım oldu.

Fenerbahçe 16, Trabzonspor 6, Beşiktaş ve Bursaspor ise 4'er kez ligin en çok gol atan futbolcusunu kadrosunda barındırdı.

Bunun yanı sıra Samsunspor, Eskişehirspor ve MKE Ankaragücü üçer, Adanaspor ve Kayserispor ikişer, Ankara Demirspor, Göztepe, Altay, Sakaryaspor, Konyaspor, Sivasspor, Alanyaspor, Hatayspor, Kasımpaşa ve İstanbul Başakşehir de birer kez gol kralı çıkardı.

Tanju Çolak adını tarihe yazdırdı

Lig tarihinin geride kalan 68 sezonunda, gol kralları içinde en fazla skor üreterek bu ünvanı yakalayan futbolcu Tanju Çolak.

Tanju Çolak, 1987-1988 sezonunda Galatasaray formasıyla 39 gol atarak, Metin Oktay'a ait 38 gollük rekoru kırdı ve Türk futbol tarihine geçti.

Tanju Çolak, 5 kez yakaladığı gol kralı ünvanına 3 ayrı kulüpte ulaşarak, ayrı bir rekor kırdı. Golcü futbolcu, 1985-1986 ve 1986-1987 sezonlarında Samsunspor, 1987-1988 ve 1990-1991'de Galatasaray, 1992-1993'te de Fenerbahçe formasıyla gol kralı oldu.

Yabancı gol kralları

Lig tarihinde şimdiye dek 18 yabancı futbolcu, 18 kez gol kralı ünvanını yakaladı.

Galatasaray forması giyen Bosna Hersekli Tarık Hodzic, 1983-1984 sezonunda 16 gol atarak lig tarihinde en çok gol atan ilk yabancı futbolcu olmayı başardı.

Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Alex de Souza'nın 2 kez gol kralı olduğu ligde, Trabzonspor'un Gürcü futbolcusu Şota Arveladze, Galatasaray'ın Çek golcüsü Milan Baros, Kayserispor'un Portekizli oyuncusu Ariza Makukula, Sivasspor'un Faslı futbolcusu Aatıf Chahechouhe, Bursaspor'un Brezilyalı golcüsü Jose Fernando Viana De Santana "Fernandao", Beşiktaş'ın Alman golcüsü Mario Gomez, Alanyaspor'un Brezilyalı forveti Vagner Love, Galatasaray'ın Fransız futbolcusu Bafetimbi Gomis, aynı sezon Kasımpaşa ve Galatasaray'da forma giyen Senegalli Mbaye Diagne, Trabzonspor'da oynayan Norveçli Alexander Sörloth, Hatayspor'da forma giyen Aaron Boupendza, Fenerbahçe'de mücadele eden Enner Valencia, Galatasaray forması giyen Mauro Icardi ile 2024-2025 sezonunda sarı-kırmızılı formayla zirvede yer alan Victor Osimhen, gol krallıkları yaşadı.

Ligde geçen sezon ise Trabzonsporlu Paul Onuachu ile İstanbul Başakşehirli Eldor Shomurodov, krallıkta aynı sayıda gole imza atarak zirvede yer aldı.

En çok gol atan yabancı futbolcu Mbaye Diagne

Süper Lig'de 2018-2019 sezonunda gol krallığına ulaşan Mbaye Diagne, lig tarihinde bir rekora imza attı.

Ligde forma giydiği 29 maçta 30 kez ağları havalandırarak gol kralı olan Diagne, bir sezonda en fazla gol atan yabancı futbolcu ünvanının sahibi.

Senegalli futbolcu, sezonun ilk yarısında Kasımpaşa forması altında 20, ikinci devre görev yaptığı Galatasaray'da ise 10 gol kaydetti.

Gol krallığı 4 kez paylaşıldı

Süper Lig'in geride kalan 68 yıllık tarihinde gol krallığı 4 kez paylaşıldı.

1975-1976 sezonunda Fenerbahçeli Cemil Turan ile MKE Ankaragücü'nden Ali Osman Renklibay 17'şer golle, 1979-1980'de Bursasporlu Bahtiyar Yorulmaz ile Altaylı Mustafa Denizli 12'şer golle ortak gol kralları oldu.

2001-2002 sezonunda ise Beşiktaşlı İlhan Mansız ile Galatasaray formasıyla mücadele eden FETÖ firarisi Arif Erdem, 21'er golle bu ünvanı paylaştı.

Ligde 2025-2026 sezonunda ise Trabzonsporlu Paul Onuachu ile İstanbul Başakşehirli Eldor Shomurodov, 22'şer gol kaydederek krallık tacını birlikte taktı.

Gol ortalaması en yüksek ve en düşük krallar

Lig tarihinde oynadığı maç başına attığı gol sayısı açısından en başarılı gol kralı Metin Oktay oldu.

Galatasaraylı efsane futbolcu, 1962-1963 sezonunda forma giydiği 26 maçta 38 gol atarken, maç başına 1,46 gol ortalamasına ulaştı ve en başarılı isim olarak tarihteki yerini aldı.

Gol ortalaması en düşük gol kralları ise 1979-1980 sezonunda zirveyi paylaşan Bursasporlu Bahtiyar Yorulmaz ile Altaylı Mustafa Denizli oldu. Toplam 30 maçta 12'şer gole imza atan her iki futbolcu da maç başına 0,4 ortalama tutturdu.

"Yedek kral" Semih Şentürk

Süper Lig'in 2007-2008 sezonu gol kralı Fenerbahçeli Semih Şentürk, ilginç bir şekilde tacı takmayı başardı.

Sezonu 17 golle tamamlayarak kariyerinde ilk kez bu ünvanı alan Semih, birçok maçta oyuna sonradan girmesine rağmen attığı kritik gollerle takımına büyük katkı yaptı ve adı "nöbetçi golcü"ye çıktı.

Semih, söz konusu sezonda ligde çeşitli zaman dilimleri içinde toplam 27 maçta forma giydi. Bunlardan 17'sinde ilk 11'de sahaya çıkan Semih, toplam 17 gol attı.

Burak Yılmaz, Trabzonspor ve Galatasaray'da gol kralı oldu

Sergen Yalçın ile beraber "Dört büyükler"de oynayan iki futbolcudan biri olan Burak Yılmaz, Trabzonspor ile Galatasaray'da gol kralı olmayı başardı.

Burak Yılmaz, 2011-2012 sezonunda bordo-mavili ekiple 34 maçta 33, 2012-2013'te de sarı-kırmızılı formayla 30 maçta 24 gol atarak krallık tacını taktı.

Süper Lig'in gol kralları

Türkiye'nin en üst seviye liginde geride kalan 68 sezonda gol kralı olan oyuncular şöyle: