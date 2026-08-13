Süper Lig'de 69. sezon için geri sayım sürerken, 1959 yılında başlayan organizasyonda şimdiye kadar 77 farklı takım mücadele etti.

Ligin 68 sezonluk puan cetveli Süper Lig'de 69. sezon için geri sayım sürerken, 1959 yılında başlayan organizasyonda şimdiye kadar 77 farklı takım mücadele etti.

AA'nın futbolda Süper Lig'in 2026-2027 sezonu öncesi lig tarihi ve istatistiklerine yönelik hazırladığı dosya haberlerin bu bölümünde, bugüne dek mücadele eden takımların performans bilgilerine yer verildi.

Eski adıyla Türkiye 1. Futbol Ligi, son yıllardaki adıyla Süper Lig'e en çok takım veren il, İstanbul oldu. En üst seviye ligde şu ana kadar 19 takımla yer alan İstanbul'u, 9 ekiple Ankara izliyor.

Fenerbahçe, geride kalan 68 sezon göz önüne alınarak yapılan değerlendirmede en çok puan toplayan, en çok galip gelen ve en çok gol atan takım ünvanlarına sahip.

Sarı-lacivertliler, oynadığı 2 bin 266 lig maçında 4 bin 38 puan alarak ligin en çok puan toplayan ekibi oldu. Fenerbahçe bu alanda Galatasaray'ın 24 puan önünde yer aldı. Galatasaray ise 2 bin 266 maçta toplam 4 bin 14 puan elde etti.

Sıralamada Beşiktaş 3 bin 832 puanla üçüncü, Trabzonspor da 2 bin 908 puanla dördüncü sırada kendisine yer buldu.

En çok galip gelen takım Fenerbahçe

68 yıllık geçmişi bulunan ligde toplam 2 bin 266 maç yapan iki takımdan Fenerbahçe, 1309 galibiyetle en yakın rakibi Galatasaray'dan 1 galibiyet fazlasıyla ilk sırada bulunuyor.

Galibiyet sayısında Galatasaray 1308 ile ikinci, Beşiktaş 1220 ile üçüncü, Trabzonspor ise 876 ile dördüncü sırada yer alıyor.

En golcüsü

Süper Lig tarihinde en çok gol atan takım ünvanına da Fenerbahçe sahip.

Sarı-lacivertliler, toplam 4 bin 111 gol kaydetti. Galatasaray 4 bin 66 golle Fenerbahçe'yi izledi.

Beşiktaş'ın gol sayısı ise 3 bin 728, Trabzonspor da 2 bin 763 kez gol sevinci yaşadı.

Liderlik rekoru Galatasaray'da

Süper Lig tarihinde Galatasaray, 670 haftayla en fazla liderlik koltuğuna oturan takım oldu.

Lig tarihinde liderlik sıralamasında Fenerbahçe 588 haftayla ikinci, Beşiktaş 440 haftayla üçüncü, Trabzonspor ise 240 haftayla dördüncü sırada yer aldı.

"Üç büyükler"den sonra MKE Ankaragücü

Süper Lig'de "Üç büyükler" olarak anılan Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın ardından en çok maça çıkan takım MKE Ankaragücü.

"Üç büyükler", geride kalan 68 sezonda da ligde yer alırken, MKE Ankaragücü ise 54 kez en üst seviye ligde mücadele etti.

Şimdilerde 2. Lig'de mücadele eden Başkent ekibi, ligde bin 784 karşılaşma oynadı.

77 takım mücadele etti

Lig tarihinde bugüne dek 77 farklı takım mücadele etti.

En üst seviyedeki lige bu sezon geri dönen Erzurumspor FK'nin yanı sıra Amed Sportif Faaliyetler ile Çorum FK ise Süper Lig'de ilk kez yarış verecek.

8 takım artı averajda

Süper Lig'in geride kalan 68 sezon sonunda 77 takımın 8'inin artı averajı bulunuyor.

Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'un yanı sıra İstanbul Başakşehir, Alanyaspor, Eskişehirspor ve Sarıyer, lig tarihinde artı averaja sahip takımlar olarak dikkati çekti.

Fenerbahçe 2 bin 98 averajla başı çekerken, Galatasaray 2 bin 73, Beşiktaş bin 739, Trabzonspor bin 5, İstanbul Başakşehir 198, Eskişehirspor 9, Alanyaspor 5 ve Sarıyer 2 averaja sahip.

68 yıllık puan cetveli

Süper Lig'de 1959 yılından 2025-2026 sezonu sonuna dek oluşan puan cetveli şöyle: